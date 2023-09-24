في جهود مستمرة لإبقاء مدينة ديروط نظيفة ومنظمة، تم رفع جميع المقالب الموجودة في دائرة المركز وشوارع الدلجاوي القبلي والبحري. تم العمل على تفريغ جميع أماكن تجميع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة المدينة وصحة السكان.

تم إصدار تعليمات صارمة من قبل محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، بالعمل الفوري على رفع جميع المقالب الموجودة وتنظيف الشوارع وتفريغ أماكن تجميع القمامة. وتم متابعة تنفيذ هذه التعليمات بشكل مباشر من قبل نواب رئيس المركز والمدينة. تم تنسيق الجهود بينهم وبين صلاح عبد الغنى شكل، مدير قطاع النظافة.

تم تكليف المشرفين وعمال قطاع النظافة بالاشتراك في هذه العملية، حيث قاموا بجمع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع ونقلها إلى مكان مناسب للتخلص منها بطرق صحية وآمنة. تمت تجهيز فرق العمل بالأدوات والمعدات المناسبة لضمان فعالية العمل وتسهيل عملية التنظيف.

تحقيق التنظيم والنظافة في ديروط

تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية مركز ومدينة ديروط للحفاظ على نظافة وجمال المدينة. يشعر الأهالي بالارتياح والسعادة بعد إعادة هذه المناطق إلى حالتها الطبيعية النظيفة. يساهم إزالة المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في إعادة الهيبة والمظهر الحضري للمدينة.

ناقش رئيس المركز والمدينة ومدير قطاع النظافة خططًا طويلة الأمد للحفاظ على النظافة، بما في ذلك توعية السكان بأهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح وترشيد استخدام الموارد. تعهدوا بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ هذه الخطط والتأكد من أن المدينة تبقى نظيفة ومرتبة في المستقبل.

جهود مستمرة للحفاظ على نظافة المدينة

باستمرار العمل والجهود المشتركة بين السلطات المحلية وموظفي قطاع النظافة، يتم ضمان بقاء مدينة ديروط نظيفة وجميلة. نتيجة لذلك، ينعم سكان المدينة ببيئة صحية وآمنة. يتعهد المسؤولون بالاستمرار في تلبية حاجات المدينة والعمل على تحسين الخدمات البيئية في المنطقة لمستقبل أفضل.

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط

حملة لرفع جميع المقالب وتفريغ الأماكن الملوثة في ديروط