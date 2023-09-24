ندوة توعية لموظفين حي شرق أسيوط حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية

بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم عقد ندوة توعية للموظفين حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية (HIV) في إطار رفع الوعي الصحي لدى الموظفين.

تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي شرق أسيوط وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي شرق أسيوط، نظمت الندوة بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية والتعريف بأحدث الأبحاث والتطورات في هذا المجال.

تمت الندوة برعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان في أسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، نائب المديرية ومدير الطب الوقائي، والدكتور محمد سيد مرزوق، مدير عام الطب العلاجي، بالإضافة إلى الدكتورة مونيكا عاطف شحاتة، مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالمديرية.

تسلطت الندوة الضوء على احتمالية انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة البشرية وتأثيره على الصحة العامة، وقدمت نصائح حول كيفية الوقاية من المرض وضرورة إجراء فحوصات منتظمة للكشف عنه. كما تم تسليط الضوء على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المصابين بالمرض.

أشرفت على الندوة اخصائية التمريض جهاد محمود عبدالعال، التي قامت بتقديم المحاضرات والعروض التوعوية المتنوعة بهدف نشر الوعي والمعرفة حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية وطرق الوقاية منه.

تمت توزيع مواد توعوية ومنشورات على المشاركين في الندوة، وتم فتح فرصة للأسئلة والمناقشة بين المتحدثين والحاضرين، مما أسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الموظفين والمجتمع بشكل عام.

يأتي تنظيم هذه الندوة المهمة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي في محافظة أسيوط ومكافحة انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية في المجتمع. يتطلع المسؤولون إلى استمرار هذه الجهود وتنظيم المزيد من الفعاليات والندوات التوعوية لرفع التوعية حول هذا المرض الخطير.

ندوة توعية لموظفين حي شرق اسيوط حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية

ندوة توعية لموظفين حي شرق اسيوط حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية

ندوة توعية لموظفين حي شرق اسيوط حول مرض نقص المناعة المكتسبة البشرية