حملة نظافة مكبرة ورفع مخلفات بأسيوط

في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قام عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بالتنسيق مع سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة والتخلص من المخلفات في منطقة شارع عمر عبدالله الواقع بجوار استراحة النيابة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المحلية لتحسين أوضاع النظافة في المناطق السكنية والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد تم التنسيق مع قسم النظافة لضمان تنفيذ هذه الأعمال بشكل فعال وفقًا للمعايير والمتطلبات المطلوبة.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين النظافة العامة والمحافظة على نظافة الشوارع والممرات والأماكن العامة، مما يساهم في زيادة مستوى الصحة والسلامة والرفاهية للمواطنين وزوار المنطقة.

تتضمن أعمال رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات في هذا الشارع توفير المعدات والأجهزة اللازمة لنقل وتخزين المخلفات، وتنظيم جدول زمني لعملية جمع النفايات والتخلص منها بشكل منتظم وفعال.

من جانبهم، أشاد السكان المحليون بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتحسين النظافة في المنطقة، معربين عن امتنانهم للإجراءات المتخذة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمجتمع.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود قدمًا، حيث سيتم العمل على تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع لتطوير وتحسين منظومة النظافة في مختلف مناطق أسيوط، بهدف توفير بيئة صحية ونظيفة للمقيمين وزوار المدينة.

حملة نظافة ورفع المخلفات بشارع عمر عبدالله بجوار استراحة النيابة باسيوط

حملة نظافة ورفع المخلفات بشارع عمر عبدالله بجوار استراحة النيابة باسيوط

حملة نظافة ورفع المخلفات بشارع عمر عبدالله بجوار استراحة النيابة باسيوط