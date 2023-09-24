مياه أسيوط تقوم بإصلاح وتجديد غرفة خط المياة وتغطيتها في شارع النيل

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط بإصلاح وتجديد غرفة خط المياه في شارع النيل أمام أحد معارض السيارات وتغطيتها مرة أخرى.، وذلك وفقًا لتوجيهات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المحلية للحفاظ على سلامة المرافق العامة وتوفير خدمات مياه نظيفة وآمنة للمواطنين. وتهدف إعادة تغطية غرفة خط المياه إلى تصحيح أي تلفيات أو تسربات قد تحدث في الخط وتحسين جودة المياه المقدمة.

تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط بالعمل على إعادة تغطية غرفة خط المياه بشارع النيل باستخدام مواد عالية الجودة، بهدف ضمان استدامة الخدمة وتفادي حدوث أي مشاكل مستقبلية.

وفي إطار تعزيز السلامة المرورية، قامت إدارة المرور باسيوط بوضع علامات تحذيرية في الموقع لتنبيه السائقين والمارة على وجود أعمال الصيانة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لسياسة السلامة المرورية التي تعتبر أولوية قصوى في مدينة أسيوط.

تُشكر الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط جميع الجهود المبذولة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط وإدارة المرور باسيوط لتنفيذ هذا لاصلاح الهام للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير خدمات مياه نظيفة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الوحدة المحلية بتوفير بيئة مستدامة وآمنة لجميع السكان في مدينة أسيوط.

مياه أسيوط تقوم بإصلاح وتجديد غرفة خط المياه في شارع النيل وتغطيتها

مياه أسيوط تقوم بإصلاح وتجديد غرفة خط المياه في شارع النيل وتغطيتها

مياه أسيوط تقوم بإصلاح وتجديد غرفة خط المياه في شارع النيل وتغطيتها