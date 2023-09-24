حملة مكبرة لفرض الانضباط بشوارع حي شرق أسيوط

في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم تنفيذ حملة لفرض الانضباط في شوارع حي شرق بالتنسيق مع رخص المحلات. قام حي شرق بحملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي برئاسة عبد اللطيف عبد المنعم - رئيس حي شرق أسيوط - بالاشتراك مع سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي، بالإضافة إلى فريق قسم الاشغالات وإدارة الإعلانات والمتابعة الميدانية بالحي.

تهدف الحملة إلى رفع كافة الاشغالات التي تعوق حركة المرور وتعيق سهولة حركة المواطنين. وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة؛ بما في ذلك أشغال وإعلانات ونظافة وبيئة.

قد أوضح رئيس حي شرق أسيوط أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الحي اليومية، سواء في مجالات النظافة والتجميل أو رفع الاشغالات، من أجل الحفاظ على منظر جمالي وتسهيل حركة المواطنين.

وشدد عبد اللطيف على نوابه بضرورة استمرار هذه الحملات لردع المخالفين وحفظ الانضباط وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما ناشد المواطنين وأصحاب المحلات التي تعمل بدون ترخيص سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي في الحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحلات.

وفي ختام الحملة، أعرب عبد اللطيف عن تقديره لجميع الجهود المبذولة في سبيل تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة مريحة للمواطنين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق حي شرق اسيوط