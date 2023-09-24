أجرت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، وبمساعدة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي حي شرق أسيوط، حملة لرفع الاشغالات التي تسببت في تضرر المواطنين.

تم التركيز خلال هذه الحملة على شارع قباء المتفرع من شارع الجلاء، حيث كانت الشكاوى تتكاثر بشأن التجاوزات المتعلقة بوضع الاشغالات في الشارع، والتي تسببت في إعاقة حركة سير السيارات والمشاة، وزحام المرور.

تمكنت الفرق المعينة من إزالة جميع الاشغالات بنجاح، واستعادة الشارع لاستخدامه كما يجب. وتم توجيه التحذير الشديد لجميع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بعدم وضع أية اشغالات في الشارع مرة أخرى. تم التأكيد على أن أي مخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وفقًا للقانون المعمول به.

تأتي هذه الخطوات في إطار حرص السلطات المحلية في أسيوط على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان تنظيم المدينة وسلامة المرور. تعمل السلطات بشكل مستمر على رصد الشكاوى والتعامل معها بسرعة وفعالية، لضمان راحة المواطنين وحمايتهم من أي ضرر يمكن أن يلحق بهم.

من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين الوضع العام وتعزيز النظام في المدينة، وتحقيق رضا المواطنين. يأمل المسؤولون أن تكون هذه الحملة نموذجًا يحتذى به في التعامل مع مشكلة الاشغالات غير المشروعة في المدينة، وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين والتعليمات المحلية للمحافظة على سلامة وجمالية المدينة.

حي شرق أسيوط ينجح في إزالة جميع اشغالات شارع قباء

حي شرق أسيوط ينجح في إزالة جميع اشغالات شارع قباء

حي شرق أسيوط ينجح في إزالة جميع اشغالات شارع قباء

حي شرق أسيوط ينجح في إزالة جميع اشغالات شارع قباء