اتحاد الكرة يُعلن الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، عن الأندية المشاركة في بطولة السوبر المصري في النسخة الجديدة.

وأكد عامر حسين أن الأهلي سيشارك في بطولة السوبر باعتباره بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة، وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري.

وأوضح عامر حسين أن الفريق الرابع المشارك في البطولة سيكون إنبي حال فوزه على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، لافتا أن مشاركة فيوتشر في السوبر المصري متوقفة على نتيجة مباراة الأهلي وإنبي، حيث أن فيوتشر رابع ترتيب جدول الدوري في الموسم الماضي.

وأضاف أن الزمالك سيتم استبعاده من السوبر المصري وفقا للائحة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية.

وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في النسخة الماضية، بسبب أزمة إيقاف كهربا.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أنه في حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في بطولة السوبر، يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، وهو ما تم مع الزمالك بعدما أرسل خطابًا يفيد اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة الأخيرة، كما تنص اللائحة على استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مبلغ مليون جنيه في حالة الانسحاب.