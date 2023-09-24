موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الإمارات مباراة أرسنال وتوتنهام المرتقبة، اليوم الأحد، في ديربي شمال لندن، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل أرسنال وتوتنهام بحظوظ متساوية في ديربي لندن، حيث يتساوى في عدد النقاط بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويسعى توتنهام إلى مواصلة نتائجه المميزة تحت قيادة المدير الفني إنجي بوستيكوجلو، بينما يأمل ميكيل أرتيتا في قيادة فريقه آرسنال للفوز بالديربي والظفر بالنقاط الثلاثة، من أجل القفز لوصافة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام

تنطلق أرسنال وتوتنهام مساء اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN sports HD1، وسيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم.

يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول وآرسنال في المركزين الثالث والرابع بنفس رصيد النقاط، بينما يتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 18 نقطة بعد خوضه 6 جولات.

وحقق آرسنال الفوز في 4 مباريات هذا الموسم وتعادل في واحدة، وتوتنهام كذلك فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة.