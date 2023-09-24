ميكالي يكشف رد فعله بعد وصول عرضا من ريال بيتيس لعمر سيد معوض

أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه علم بحصول عمر سيد معوض على عرضا خارجيا.

وقال ميكالي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المعلومة التي تلقيتها عن عمر سيد معوض ان هذا اللاعب يملك عرضًا خارجيًا".

وتابع: "نتابع أخبار اللاعبين المميزين صغار السن، لدينا قائمة بأسماء داخل وخارج مصر".

وأتم: "كنت سعيد جدا بأن يكون هناك عرض احتراف من ريال بيتيس للاعب في سن عمر سيد معوض".

ميكالي: منتخب مصر مشروعي

وقال ميكالي من خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة: "اعتبرت منتخب مصر الأولمبي مشروعي المستقبلي، ورحبت بالعرض جدًا بعد تواصل محمد بركات معي، خاصة بعدما رأيت أن اللاعب المصري به بعض الملامح من اللاعب البرازيلي، والذي يسهل مهمة النجاح".

أكمل ميكالي حديثه: "لو أدخلنا العمل التكتيكي للاعب المصري سيتقبله وينفذه بسهولة، يعتبر مشروعي في الفترة المقبلة هو تحسين اللاعب المصري ونقل خبراتي له، فهناك قوة كبيرة، ومن خلال العمل الجاد والإلتزام سنقدر على هزيمة أي منتخب ولن نخاف من منافس".

تجربة الهلال مهدت لتدريبي منتخب مصر

وعن تجاربه في المنفطة العربية وتدريبه لنادي الهلال السعودي ثم نادي الظفرة الإماراتي، قال ميكالي: "تجاربي مع أندية الهلال ومن بعده الظفرة يمكن اعتبارها هي ما تسببت في وصولي لقيادة منتخب مصر الأولمبي".

وفي سياق متصل، قال ميكالي مدرب منتخب مصر الاولمبي أن ما يحزنه هو عدم القدرة على إقامة معسكر للمنتخب في كل شهر كما كان يريد أو يتمنى، لكن ما يعوضنا عن ذلك هو أن اللاعب المصري يستوعب المعلومات سريعا جدا وهو ما يسعدني في التعامل مع