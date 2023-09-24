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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب منتخب مصر للسيدات: قادرون على "فك عقدة" السنغال

محمد كمال المدير
محمد كمال المدير الفني لـ منتخب مصر للسيدات

تحدث محمد كمال المدير الفني لـ منتخب مصر للسيدات عن المواجهة المرتقبة ضد منتخب جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال محمد كمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ظهرنا بشكل جيد في المباراة الأولى وحققنا الفوز برباعية ولكن حذاري من لقاء العودة، خاصة أن المنافس سيريد التعويض".

وأضاف: "معنا عناصر مميزة من منتخب الـ 20 عاما، فضلا عن المحترفات في الخارج".

قادرين على تخطي السنغال

واختتم: "هدفنا أن نتخطى المرحلة الأولى من التصفيات وننتظر الفائز من السنغال وموزمبيق، ولو واجهنا السنغال سنكون قادرين على تخطي عقبة المنتخب السنغالي وكسر تلك العقدة، مش هيقفلوا اللعبة معانا".

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