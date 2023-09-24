دي يونج يغيب عن مباراة برشلونة وريال مدريد

يغيب النجم الهولندي فرينكي دي يونج عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المرتقبة بينهما في الدوري الاسباني.

وكان دي يونج تعرض لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، وأعلن النادي الكتالوني أن دي يونج يعاني من إلتواء في الكاحل العالي وأن مدة غيابه عن الملاعب تتوقف على سرعة تعافيه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن دي يونج سيغيب عن برشلونة لمدة شهر ونصف للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام سيلتا فيجو في الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الإصابة ستحرم برشلونة من خدمات الهولندي فرينكي دي يونج أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين يوم 28 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على سيلتا فيجو مساء السبت، حيث حول تأخره بهدف إلي فوز ساحق بنتيجة 3-1 والخروج بالثلاث نقاط كاملة.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، فيما يأتي ريال مدريد ثالثًا برصيد 15 نقطة.