الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعليق برونو فرنانديز بعد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي

بوابة الوفد الإلكترونية

علق برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد على الفوز الصعب الذي حققه فريقه على بيرنلي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل برونو فرنانديز هدف المباراة الوحيد وقاد فريقه للعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى.

وقال برونو في تصريحات  عقب المباراة " لقد كانت تمريرة رائعة من جوني إيفانز و أعلم أنه يتمتع بصفات رائعة في لعب الكرة بكلتا قدميه في الخلف ، كنت أنتظرها التمريرة " .

وواصل : " بيرنلي يعطي مساحات في الخلف لكن كان من الصعب الحصول على ذلك في بعض الأحيان وكان يجب اغتنام الفرصة " .

وواصل تصريحاته "  نعلم أننا نمر بفترة صعبة وزخم كبير لكننا نعلم أننا يمكننا العودة منها و من الواضح أن الأداء اليوم لم يكن الأفضل لكننا حصلنا على النقاط الثلاث وهذا أهم شئ " .

وأتم " كنا نعلم أن المباراة اليوم ستكون صعبة ، بيرنلي يلعب بشكل جيد للغاية ولكي أكون صادقاً لا أعتقد أن النقاط التي حصلوا عليها تعكس جودتهم ، نحن سعداء بتحقيق فوز اليوم " .

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