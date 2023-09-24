تعليق برونو فرنانديز بعد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي

علق برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد على الفوز الصعب الذي حققه فريقه على بيرنلي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل برونو فرنانديز هدف المباراة الوحيد وقاد فريقه للعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى.

وقال برونو في تصريحات عقب المباراة " لقد كانت تمريرة رائعة من جوني إيفانز و أعلم أنه يتمتع بصفات رائعة في لعب الكرة بكلتا قدميه في الخلف ، كنت أنتظرها التمريرة " .

وواصل : " بيرنلي يعطي مساحات في الخلف لكن كان من الصعب الحصول على ذلك في بعض الأحيان وكان يجب اغتنام الفرصة " .

وواصل تصريحاته " نعلم أننا نمر بفترة صعبة وزخم كبير لكننا نعلم أننا يمكننا العودة منها و من الواضح أن الأداء اليوم لم يكن الأفضل لكننا حصلنا على النقاط الثلاث وهذا أهم شئ " .

وأتم " كنا نعلم أن المباراة اليوم ستكون صعبة ، بيرنلي يلعب بشكل جيد للغاية ولكي أكون صادقاً لا أعتقد أن النقاط التي حصلوا عليها تعكس جودتهم ، نحن سعداء بتحقيق فوز اليوم " .