موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

ويستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ويبحث الريال واتلتيكو عن الفوز لمزاحمة برشلونة على الصدارة بعد فوزه على سيلتا فيجو بثلاثية لهدفين في الجولة السادسة، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، حيث يتصدر برشلونة بـ 16 نقطة وجيرونا لديه 16 نقطة أيضًا في المركز الثاني، أتلتيكو مدريد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 7 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

وكان ريال مدريد حقق الفوز في الجولات الخمس الأولى للدوري الإسباني وحصد 15 نقطةـ بينما أتلتيكو مدريد خاض 4 مباريات، وجمع منها 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعرض للهزيمة في واحدة وتعادل في أخرى.