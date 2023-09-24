محطة كهرباء الوليدية البخارية.. هل ستخرج من الخدمة؟

أُعلن المهندس عماد جمال رئيس قطاع محطة الوليدية البخارية الثالثة أن المحطة البخارية الثالثة، التي تُشكل جزءًا أساسيًا من نظام توليد الكهرباء، اضطرت للخروج عن الخدمة أكثر من مرة بصفة دورية شبة يوميا بغية تخفيض معدل تدفق مياه التغذية للغلاية الرئيسية وتجهيزها لإعادة تشغيلها مرةً أخرى بشكل أسبوعي

حيث يقوم المهندس عماد جمال رئيس قطاع محطة الوليدية البخارية الثالثة بقدرة 650 ميجاوات بإرسال إشارة بانخفاض معدل تدفق مياه التغذية للغلاية الرئيسية والاستعداد لإعادة تشغيل الوحدة مرة أخرى. تتم هذه العملية بشكل أسبوعي، حيث يتم تنفيذ عمليات دخول وخروج للوحدة من وإلى الخدمة ويتم تكرار الروتين اليومي لخروج وحدة الوليدية البخارية الثالثة بقدرة 650 ميجاوات في محطة التحكم القومية، حيث .

إشارة بانخفاض معدل تدفق مياه التغذية للغلاية الرئيسية

يعتبر الفساد واحدة من المشاكل التي تواجه العديد من القطاعات في البلاد، بما في ذلك قطاع الطاقة. وتأتي خروج محطة الوليدية البخارية الثالثة، بقدرتها البالغة 650 ميجا وات، ضمن انعكاسات هذه المشكلة.

وفي إطار التلاعب والفساد المتفشي، ياتي قرار التاخر في صيانة محطة الوليدية البخارية الثالثة يتسبب في تقليل تدفق مياه التغذية للغلاية الرئيسية، وهو ما يعني إيقاف الجزء الرئيسي من توليد الكهرباء لبعض الوقت. و يهدف هذا الإجراء الى القضاء على العمليات التالية لتصحيح الأضرار الناجمة عن الفساد وإعادة تهيئة الوحدة لتشغيلها بشكل مستدام وفعال.

وفقًا للمسؤولين، يعمل الكادر التقني على معاينة الأضرار المترتبة على تأخر الصيانة، وتصحيحها وإعادة تشغيل الوحدة بأسرع ما يمكن. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر أسبوعًا كاملاً حتى يتم استعادة التشغيل التام للوحدة وضمان استدامة إمدادات الكهرباء بالشكل المعتاد.

على الرغم من التحديات التي تواجهها وحدة الوليدية البخارية الثالثة، فإن السلطات تستعد لإجراء تحقيق شامل في هذه القضية لكشف الفساد ومتابعة المسؤولين عنه. تهدف هذه الخطوة إلى توفير الشفافية وتحقيق العدالة في القطاع الطاقوي وحماية مصالح المواطنين.

فمن المعروف أن هذه المحطة قد كلفت الدولة حوالي 8 مليار جنيه آنذاك قبل تعويم الجنيه وانخفاض سعره أمام الدولار، ولتمويل بناء هذه المحطة، قامت الحكومة بالاقتراض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) والبنك الإسلامي للتنمية (IDB) وصندوق الأوبك للتنمية (OFID).

قد تكون هذه الحادثة جرس إنذار للسلطات للتصدي لظاهرة الفساد والتلاعب في القطاع وتفعيل التدابير اللازمة لمكافحتها. من المهم بشكل خاص ترك العهدة الملقاة على الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على ضمان تزويد الكهرباء بشكل مستدام وموثوق به.

حيث ان محطة الوليدية البخارية الثالثة تعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات الشعب المصري. وتُعد هذه المحطة تكنولوجياً متقدمة، بفضل استخدامها لتكنولوجيا التوربينات البخارية لتوليد الطاقة.

يجب أن يتم المحافظة على استدامة عمل المحطة وضمان توريدها بشكل مستمر وفعال، حيث تمتلك القدرة على توليد الكهرباء بمعدل يصل إلى 650 ميجاوات. ومن المهم أن تكون عمليات الصيانة والإصلاح مجدولة ومنظمة بشكل جيد لضمان استمرارية عمل المحطة وتجنب أي انقطاع في تزويد الكهرباء للمناطق المتصلة بها

جانب من محطة�الوليدية البخارية الثالثة - صورة ارشيفية

جانب من محطة�الوليدية البخارية الثالثة - صورة ارشيفية