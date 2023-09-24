أحد أبطال حرب أكتوبر يسترجع أحداث النصر.. كنا وحوشًا محبوسة عن القتال

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إن الأهالي في محافظات مصر المختلفة كانوا مشتتين للغاية.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنا وحوش محبوسة تريد أن تنطلق وتحارب" مشيرًا إلى أنه علم بقرار العبور في وقتها.

وتابع: "يوم 6 أكتوبر نقلونا على الضفة الشرقية للقناة المنطقة اللي هنشتغل فيها وقالوا مشروع هيتعمل هناك، وكان معانا معدات العبور في مناطق قريبة، المعدات كانت عبارة عن مكن مضخات وبعض الفلنكات وفلنكات تُربط بحبال وممكن الجندي يمشي عليها وفلنكات خشب وكنا نستعمل لانشات".

تدربنا على سلاح حرب أكتوبر 4 سنوات

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه كان دائمًا يريد الانضمام للجيش لكنه السن كان عائقًا، متابعًا: "كنت عاوز أشتغل بحاجة أثقل من بندقية المقاومة الشعبية".

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "تم تجنيدي في الجيش عام 1969 وذهبت إلى سلاح المهندسين".

وتابع: "بعد التدريب الأولي في مركز التدريب بدأو يختارونا على الفرازة للناس اللي تستخدم مضخات المياه وتدربنا في منتصف 69 في حلوان، وكنت حزين جدًا إني تركت الجبهة وذهبت للمنطقة المركزية".

وأردف: "نتدرب على حاجات مش عارفين هي إيه أنا كنت عاوز أحارب واشتبك، جابوا الأول طلمبات السد العالي لكن لم نستخدمها في الحرب، وبعد ذلك تدربنا على المكن الخفيف المستورد من ألمانيا لمدة 4 سنوات".

واستكمل: "الرئيس السادات قال الألمان ضحكوا عليا وقال ده معندوش ناطحات سحاب وهيوقع المباني بالمكن المستورد ده"، مؤكدًا أنه تدرب على هذا السلاح لمدة 4 سنوات في جميع البحار التي تشبه قناة السويس.

