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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محسن صلاح: شوقي غريب كلمة السر مع المقاولون ونتمنى تكرار الموسم الماضي

محسن صلاح
محسن صلاح

قال المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ان مباراة الزمالك مثل أي مباراة في الدوري ولا يوجد اهتمام خاص بها ، وفريقنا يتواجد به ٨ او ٩ عناصر جديدة وأهم حاجة بالنسبة لنا تجانس اللاعبين.

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وأضاف رئيس المقاولون العرب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: “ نثق في الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لانه كلمة السر في تألق اللاعبين الموسم الماضي وتقديم مستوى مميز ”.

وشدد محسن صلاح: “ الأهم لنا في الدور الأول هو تجميع عدد من النقاط في جميع مباريات الدوري خاصة وان الفريق في مباراة المحلة لم نكن على المستوى المطلوب ”.

نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي

واختتم رئيس نادي المقاولون تصريحاته: " نتمنى التحسن خلال الفترة القادمة حتى نخوض الدوري الثاني في حالة استقرار اكثر ، ونتمنى تكرار ما حدث في الموسم الماضي وتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري ".

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