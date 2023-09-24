شرب القهوة ترفع ضغط الدم.. دراسة توضح

تتمتع القهوة الغنية بالبوليفينول والألياف القابلة للذوبان والبوتاسيوم بالكثير من الفوائد الصحية، ولكن إذا شربتها كثيرًا، فقد تجلب لك أخبارًا سيئة.

سواء كنت من محبي الكابتشينو ذو الرغوة أو تفضل مشروبًا أسودًا قويًا، فإن القهوة هي أحد المشروبات الأكثر شعبية، وبفضل قدرته على تعزيز الطاقة، يستهلك ملايين البريطانيين هذا المشروب الداكن يوميًا.

في الواقع، تم ربط هذا المشروب الشعبي بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بدءًا من طول العمر وحتى صحة القلب، وحذر الأطباء من أن تناول الكثير من القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

قال خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لـ MedicForum: "القهوة مفيدة حقًا للصحة، ولكن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن يكون سيئًا بالنسبة لك".

تحتوي معظم فناجين القهوة على حوالي 100 ملليجرام من الكافيين، قارن ذلك بفنجان من الشاي الذي يحتوي على حوالي 45 ملليجرام، الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الصداع والأرق وخفقان القلب وارتفاع ضغط الدم.

توصل فريق بحثي إلى أن المشروب الشعبي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع "حاد" في ضغط الدم، يؤدي تناول فناجين إلى 3 فناجين من القهوة إلى زيادة ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3 إلى 14 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بمقدار 4 إلى 13 ملم زئبق. فن.

أضاف العلماء أن هذا التأثير قد يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لا يشربون المشروبات التي تحتوي على الكافيين بانتظام، ولذلك ينصح الطبيب بالاستمتاع بالقهوة "باعتدال" إذا كنت تريد جني خصائصها المنشطة وفوائدها الصحية المحتملة.

أضاف: "حوالي 4 فناجين من القهوة يوميًّا لمعظم البالغين، وبحد أقصى كوبين إذا كنتِ حاملًا".

فوائد شرب القهوة:

مضاد للأكسدة:

ثبت أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الكثير من مكملات الفيتامينات، مضادات الأكسدة مثل البوليفينول وأحماض الهيدروكسيسيناميك، والتي توفر العناصر الغذائية المهمة التي تبطئ تنكس الحمض النووي الطبيعي وتمنع الأمراض التي لا رجعة فيها.

مرض الشلل الرعاش:

أظهرت دراسة حديثة أخرى نتائج مشجعة للأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون في مرحلة مبكرة، وكشف التحليل أن غالبية المشاركين الذكور الذين شربوا القهوة عانوا من هزات أقل من أولئك الذين لم يشربوا القهوة.

يزيد الطاقة:

كما نعلم جيدًا، وهذا هو السبب الذي يجعل الكثير منا يشربها، فإن القهوة هي واحدة من أفضل المشروبات التي تنشطك يوميًا، فهو يزيد من إنتاج الدوبامين في الجسم ويسرع نشاط الدماغ وبالمثل، فإن الارتباط بين القهوة وممارسة الرياضة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تقليل التعب.