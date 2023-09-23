رئيس المقاولون العرب: "محمد صلاح يبحث عن مجد .. وليس المال"

"محمد صلاح يبحث عن المجد" هكذا بدأ المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب كلماته بشأن عرض الاتحاد السعودي للنجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال صلاح لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نبحث عن مجد لمحمد صلاح، وذلك أهم من الأموال التي سنجلبها من رحيله لنادي آخر".

وأردف: إذا كنا نبحث عن الأموال، لقمنا بفعل أشياء كثيرة بها متاجرة واستثمار بأولادنا.

محمد صلاح يبحث عن المجد

وتابع: محمد صلاح تربية نادي المقاولون العرب ويعد ابن النادي، وهو مثلنا، يبحث عن المجد وليس المال.

وأكد: محمد عبد الناصر ناشئ المقاولون العرب، سوف يلحق أيضاً بعمر فايد في أوروبا.