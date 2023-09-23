"احترمي لفظ التشهد".. احتفال أنغام باليوم الوطني السعودي يضعها في مأزق مع الجماهير

احتفلت الفنانة أنغام، باليوم الوطني السعودي للمملكة العربية السعودية الـ93، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت وهي تلتف بالعلم السعودي، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل من قبل الجماهير.

احتفال أنغام باليوم الوطني السعودي

ونشرت المطربة المصرية أنغام، مقطع فيديو عبر خاصية "الأستوري" بحسابها الرسمي على إنستجرام وهي تلتف بالعلم السعودي، وعلقت قائلة: "كل عام وأهل المملكة العربية السعودية أمنين طيبين، ويا رب ديم بيننا المحبة، اليوم الوطني السعودي 93".

وبعد نشر الفيديو، انهالت عليها التعليقات المهاجمة لها من قبل المتابعين، ووصفها البعض بعدم حبها لمصر وجاءت التعليقات كالأتي، " إلا ما شوفناكم بتتصورو ب علم مصر يوم تحرير سينا ولا يوم عيد العمال حتى"، " ده معملتش تهنيء لبلدها في عيد اكتوبر او اي مناسبه وطنيه"، " ولا شوفنا فنان سعودي عمل اللي بتعمليه"، "بلدك أولا"، "العلم عليه لااله الا الله مرة كرستيانو يلبسه ومرة انغام لا حول ولا قوة الا بالله"، " احترمي لفظ التشهد يا سيدة"، " احتشمي واحترمي الشهاده لفظ الجلاله"، " لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله محمد رسول الله ما أعظم هذه الكلمات ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا أخرها هذا العلم يتلف على أجساد السيدات العاريات استغفر الله وأتوب إليه".

أنغام

أنغام

أنغام تروج لبرنامجها الجديد إكس فاكتور

على جانب آخر، أعلنت أنغام عودة برنامج ذا إكس فاكتور، حيث نشرت البرومو التشويقي للبرنامج، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والذي من المقرر إذاعته خلال الفترة المقبلة، عبر شاشة قناة دبي، معلقة: ذا إكس فاكتور يعود من جديد قريبًا على تلفزيون دبي.

ومن المقرر أن تحيي المطربة أنغام حفلًا جديدًا في الكويت يوم 29 سبتمبر الجاري على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتلبية لرغبات الآلاف من محبى المطربة أنغام من جمهورها العربي، قررت الشركة المنظمة فتح باب التذاكر لليلة إضافية لحفل آخر في اليوم التالي 30 سبتمبر الجاري على نفس المسرح.