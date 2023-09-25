كان عايز يتجوز .. المشدد 10 سنوات لـفلاح أنهى حياة نجله في أسيوط

عاقبت محكمة جنايات الدائرة الثامنة بأسيوط فلاح بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة إنهاء حياة نجله بعدة طعنات بسبب تشاجره مع والديه بسبب رفضهما زواجه لظروفه المادية بمركز القوصية. أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس نائبي رئيس المحكمة، وأمانة السر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

وقائع القضية رقم . رقم 10843 لسنة 2023 مركز شرطة القوصية، يشير إلى أن مركز شرطة القوصية تلقى بلاغاً عن إنهاء حياة “محمد ف.ع.” 25 عاماً، بعدة طعنات نافذة خلال مشاجرة مع المتهم. الأب "فتحي ع.ع." 67 سنة مزارع.

وكشفت تحقيقات نائب مباحث مركز شرطة القوصية عن أن المجني عليه “محمد ف.ع.” تشاجر مع والدته التي تدعى “حجازية” بسبب رغبته في الزواج. وحضر والده المتهم “فتحي ف. ع.” ونشأت مشاجرة بينه وبين المجني عليه تطورت. وأحضر المتهم سكيناً من المطبخ وهاجم به نجله مما أدى إلى وفاته.