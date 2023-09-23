وزير الداخلية الفرنسي يندد بالاحتجاجات في باريس: "عنف غير مقبول"

ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالاحتجاجات في باريس، واصفًا الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بـ«عنف غير مقبول»، حيث شهدت العاصمة مظاهرة ضد عنف الشرطة، اليوم السبت.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على موقع X، المعروف سابقا باسم تويتر، سيارة شرطة متحركة وهي تتعرض للضرب بقضبان حديدية. وقال نونيز أيضًا إن أحد البنوك قد تم استهدافه.

وكتب دارمانين على موقع X: 'نحن نرى إلى أين تقودنا الكراهية المناهضة للشرطة'.

وقال نونيز لقناة بي إف إم التلفزيونية إن أحد ضباط الشرطة خرج من السيارة حاملا بندقيته لكنه لم يستخدمها، مضيفا أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت سيارة الشرطة من المغادرة.

وأضاف أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص.

وكانت عدة جمعيات وأحزاب سياسية دعت إلى المظاهرات في عدة أجزاء من فرنسا للاحتجاج على العنف والعنصرية المزعومين من قبل الشرطة.

وتحرك رتلا من المتظاهرين من المحطة الشمالية باتجاه ساحة الباستيل شرقي المدينة.

وشارك في الاحتجاج ممثلون عن النقابات العمالية والحركات الطلابية والأحزاب السياسية.

وتم إعلان وفاة شاب من أصل تركي (16 عاما)، دماغيا، بعدما اصطدمت دراجته النارية بسيارة شرطة على طريق خارج باريس في وقت سابق من الشهر الجاري. بعد ما يزيد قليلا على شهرين من إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وينحدر من أصول من شمال إفريقيا، ما أدى إلى مقتله، وذلك بضاحية نانتير في باريس.

وأثارت تلك الواقعة أعمال شغب ونهب على مدى خمسة أيام في أنحاء البلاد، وجددت استياء عميقاً بين الفقراء في ضواحي فرنسا، وخاصة المجتمعات التي تنحدر من مهاجرين، والتي تتهم الشرطة منذ فترة طويلة بالعنف والتمييز العنصري.

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