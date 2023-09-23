نيمار على رأس قائمة البرازيل لمواجهة فنزويلا وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 

تواجد نيمار لاعب الهلال السعودي في قائمة منتخب البرازيل المستدعاة من أجل خوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودي، وفينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به مع الفريق الميرينجي.

وكان نيمار قد تألق مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الأخيرة، في المباراتين الماضيتين للمنتخب أمام منتخبي بوليفيا وبيرو، بتسجيله هدفين في شباك بوليفيا وصناعته هدف الفوز في الدقائق الأخيرة أمام بيرو.

ويواجه منتخب البرازيل كل من فنزويلا وأوروجواي، حيث يطمح نيمار ورفاقه في مواصلة طريق الانتصارات مع المنتخب البرازيلي، حيث حطّم نيمار الرقم القياسي كأفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم رافعاً رصيده إلى 79 هدفاً، بفارق هدفين عن الأسطورة بيليه.

قائمة منتخب البرازيل

وجاءت القائمة التي أعلن عنها دينيز على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: اليسون بيكر، إيدرسون، لوكاس بيري.

خط الدفاع: ماركينيوس، نينو، بريمير، جابريل، دانيلو، فاندريسون، كايو هنريكي، لودي.

خط الوسط: كاسيميرو، اندري، جيرسون، رفائيل فيجا، برونو جيمارايش

خط الهجوم: نيمار، فينيسيوس، رودريجو، ريتشارليسون، ماتيوس كونيا، جيسوس، رافينيا



