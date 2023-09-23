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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، أن بلاده وكوريا الجنوبية جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان تعاونيتان لا تنفصلان، مشيرا إلى أن التقدم المطرد والقوى للعلاقات الثنائية؛ يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ويُبشر بالخير بالنسبة للسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.

 

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الصين: نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية للارتقاء بشراكة استراتيجية

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الصين تُسطر التاريخ في دورة الألعاب الاَسيوية

وقال شى - خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، فى مدينة هانغتشو الصينية - إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 1992، كانت دائما الصداقة والتعاون هما الاتجاه السائد للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، معربا عن أمله فى قيام كوريا الجنوبية بالعمل مع الصين فى نفس المسار، وصياغة سياسات واتخاذ إجراءات تظهر الأهمية التى توليها للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، والتمسك بالاحترام المتبادل، وكذا الالتزام بمسار الصداقة والتعاون.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" عن رئيس الوزراء الكورى القول إن "بلاده - كجار مقرب للصين - تأمل بصدق فى اكتمال دورة الألعاب الآسيوية فى هانغتشو بنجاح"، مشيرا إلى أنه فى مواجهة التحديات الضخمة فى المجتمع الدولى الحالي، يؤدى الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز تنمية العلاقات الثنائية والتعاون من أجل مواجهة تلك التحديات.

وأوضح أن كوريا الجنوبية تعتزم العمل مع الصين لتعزيز علاقة ثنائية متقدمة، معربا عن أمله فى تعزيز الجانبين للتعاون والتبادلات للمساهمة فى التعافى والنمو الاقتصاديين العالميين على نحو مشترك.

 

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