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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علم اجتماع سياسي: "ملائكة الكاكي يمتلكون أجنحة تضم المجتمع" (فيديو)

هدى زكريا، أستاذ
هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماعي السياسي

قالت د. هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي: “إن ملائكة الكاكي لديهم أجنحة تضم وتدعم المجتمع، مشيرة إلى أن الجنرال ديفيد أيزنهاور ‏رغم كونه عسكريًا حكم الولايات المتحدة 3 مدد، من أجل الحفاظ على الولايات المتحدة الامريكية من الوقوع في حرب أهلية”. 

 تابعت "زكريا"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الشعب هو القائد والمعلم، وعلى النخبة أن تنزل إلى الشعب لكي تتعلم، وليس العكس، معقبة: "الشعب المصري لديه بصمة ثقافية كبيرة، وتعامل مع الكثير من الثقافات ولم يتغير، قوة الضمير الجمعي المصري يتم ضربها يوميًا، ورغم ذلك الضمير الجمعي متماسك".

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  لفتت إلى أنه لا توجد أنشطة فنية بمعايير اجتماعية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، معقبة : "هناك محاولة لتفكيك الضمير الجمعي المصري الذي تم إنقاذه في ثورة 30 يونيو من خلال نشر قيم الفردية والأنانية".

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