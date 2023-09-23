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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبداللطيف منيع يتأهل للأولمبياد واتحاد المصارعة: شرف مصر بإنجاز كبير

المصارع عبداللطيف
المصارع عبداللطيف منيع

أعرب اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن سعادته بحصد المصارع عبد اللطيف منيع برونزية بطولة العالم والتأهل للأولمبياد، مؤكدًا أن الدولة تدعم كافة الأبطال في المصارعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج، من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن معسكر الأولمبياد 2024  سيضم الكابتن الأسطوري كرم جابر.

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الأولمبية تهنىء اتحاد المصارعة ببرونزية منيع ببطولة العالم والتأهل لأولمبياد باريس

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الأولمبية تهنىء اتحاد المصارعة بذهبية مصطفى حسين ببطولة العالم للشباب

وواصل: "الدولة لم تتوانى للحظة وتم إجراء كل الاختبارات والمعسكرات.. الرياضة أمن قومي وجزء هام من القوة الناعمة .. شرفنا وشرف مصر وشرف الاتحاد المصري للمصارعة".

وتابع: "ربنا يفرح مصر بولادها ويفرحوا دائمًا .. عبد اللطيف منيع حقق إنجاز كبير بالحصول على الميدالية البرونزية".

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