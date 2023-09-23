روسيا: لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا تتعامل مع تصريحات السعودية حول الأسلحة النووية الإيرانية على أنها حقيقة واضحة بأنه لا أحد في العالم يريد ظهور دول نووية جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سمعت ما قيل: إذا ظهر لدى إيران أسلحة نووية، فسنضطر نحن السعودية أيضا إلى التفكير في الأمر. وأنا أعتبر هذا بمثابة حقيقة واضحة بأنه لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب".

وتابع: "أكدت جمهورية إيران الإسلامية مرارا وتكرارا أنه ليس لديها مثل هذه النية. حتى أن زعيمهم الروحي أصدر فتوى بذلك".

وأضاف: "لذلك، ننطلق من حقيقة أنه في حال أنه لن يكون لديهم (إيران) قنبلة نووية، فإن جيران إيران لن يستسلموا لإغراء اتباع هذا المسار".

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا، كما أعرب عن أمله من أن تقدم العلاقات مع إيران بستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك".

وأضاف أن "حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم"، لافتا إلى أن "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية."

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم، معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، ومشيرا إلى أن "الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين."

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