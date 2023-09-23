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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات اليد بالفوز بالبطولة الإفريقية بتونس

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب ناشئات اليد مواليد 2006 بعد الفوز باللقب القاري للبطولة الأفريقية بتونس.

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وفاز منتخبنا الوطني بالمباراة النهائية بعد الفوز علي منتخب غينيا بنتيجة 29 - 16 و تتويج منتخبنا الوطنى المصري للناشئات مواليد 2006 ببطولة افريقيا في نسختها التاسعة عشر.

أكد وزير الرياضة، الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمظومة الرياضة المصرية.

وعبر الدكتور أشرف عن فخره واعتزازه بالانجاز الكبير والأداء المشرف لناشئات المنتخب مواليد 2006، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.

 

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