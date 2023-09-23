جامعة الأقصر: مد فترة التسجيل بالدراسات العليا

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن مدة فترة التقديم الالكتروني للتسجيل بالدراسات العليا بالكليات.

وأوضح إعلان للجامعة على صفحتها الرسمية أنه تقرر مد فترة التقديم الإلكتروني للدراسات العليا بكليات الجامعة حتى يوم 1 من أكتوبر المقبل.

واعلنت كلية السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق - جامعة الاقصر عن مد فترة التقدم الإلكترونى للدراسة بمرحلة الدراسات العليا "دبلوم – ماجستير – دكتوراة"، بأقسام: (دراسات سياحية – ادارة الفنادق – الارشاد السياحي)، حتى يوم ١ اكتوبر ٢٠٢٣ م.

في سياق آخر، كانت جامعة الأقصر اختتمت أعمال الكشف الطبي بجميع كلياتها، والتي كانت قد انطلقت في العاشر من سبتمبر الجاري، كما تم تحديد يومين لتوقيع الكشف الطبي بشأن التخلفات وهما يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية، بكلية الحاسبات والمعلومات.

