تشافي: حققنا ريمونتادا مُذهلة.. وجافي كلمة السر

علق تشافي مدرب برشلونة على فوز فريقه على سيلتا فيجو في الدوري الاسباني.

فاز برشلونة على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

تقدم سيلتا فيجو بهدفين عن طريق ستراند لارسين ودوفيكاس ثم أعاد ليفاندوفسكي برشلونة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدفين قبل أن ينجح كانسيلو في قلب النتيجة لصالح برشلونة بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة.

قال تشافي في تصريحاته عقب المباراة لقناة موفيستار الإسبانية:"كانت ريمونتادا مذهلة، كنا نؤمن بالفوز حتى النهاية، لقد لعبنا بشجاعة وثقة، لكن ببعض الأوقات كان الفريق غير مُنظم، لم نواصل تقديم نفس المستوى الذي ظهر في المباريات السابقة ولكننا سنحلل ذلك

تابع:"عندما لا تلعب بشكل جيد، عليك أن تتفوق على نفسك أولاً وتفوز، عندما تأخرنا بالنتيجة خاطرنا بكل شيء، ولعبنا بوجود مدافعين أثنين فقط في الخط الخلفي، لكن كان لدينا ثقة في قدرتنا على العودة، وفي النهاية نجحنا كان ذلك جيداً للغاية".

أكد:"جافي يمكنه اللعب في أي مركز داخل الملعب، إذا أردنا اختصار هذه العودة بشخص واحد فسيكون هو، لكن الجميع أيضاً كان لديهم الإيمان والشجاعة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا متصدر ونقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.