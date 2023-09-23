وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بالفوز بالبطولة الإفريقية بتونس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب ناشئات اليد مواليد 2006 بعد الفوز باللقب القاري للبطولة الأفريقية بتونس.



وفاز منتخبنا الوطني بالمباراة النهائية بعد الفوز علي منتخب غينيا بنتيجة 29 - 16 و تتويج منتخبنا الوطنى المصري للناشئات مواليد 2006 ببطولة افريقيا في نسختها التاسعة عشر.



أكد وزير الرياضة على الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمظومة الرياضة المصرية.



وعبر الدكتور أشرف عن فخره واعتزازه بالانجاز الكبير والأداء المشرف لناشئات المنتخب مواليد 2006، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.