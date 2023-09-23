وجبة إفطار تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم

يربط الأطباء استهلاك بعض المنتجات بانخفاض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، وهو ما يشكل خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وجود مستويات عالية من الكوليسترول يعني أن الشخص عرضة لانسداد الأوعية الدموية، ويمكن أن تكون العواقب خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

من المعروف أن عادات الأكل لدى الناس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى الكوليسترول في الدم، وأحد المكونات الغذائية التي تساعد بشكل فعال في تقليل نسبة الكوليسترول الزائد هي الألياف القابلة للذوبان، حسبما قال خبير التغذية ساس بارساد لصحيفة Express في مقابلة.

وبحسب الخبير، فإن وجبة الإفطار الغنية بالألياف القابلة للذوبان مفيدة جداً لخفض مستويات الكولسترول المرتفعة في الدم.

وأوضح بارساد أن تناول الألياف القابلة للذوبان يزيد من مستويات HDL، وهو الكوليسترول "الجيد" المصنوع من البروتينات الدهنية عالية الكثافة، وويساعد هذا النوع من الكولسترول على امتصاص جزيئات الكولسترول “الضار” (LDL) وإيصالها إلى الكبد ليتمكن الجسم من التخلص منها، وهو الكولسترول "الضار" الذي يتراكم في شرايين الدم والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار ساس بارساد إلى أنه يجب على البالغين تناول ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من الألياف يوميًا (على الرغم من أن الكثيرين لا يصلون إلى هذا المعيار)، وأشار الخبير إلى أن الألياف القابلة للذوبان تعمل على تحسين صحة الأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

وتحافظ البكتيريا الجيدة في الأمعاء على ميكروبيوم متنوع ومتوازن، وهو أمر بالغ الأهمية لمستويات الكوليسترول الصحية.

وأوضح المختص أن هذا النوع من الألياف موجود في العديد من الفواكه والخضروات والشوفان والشعير والحبوب الكاملة والبقوليات.

وأضاف: "الألياف القابلة للذوبان لديها القدرة على ربط الكولسترول في الجهاز الهضمي وإزالته من الجسم قبل أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم مسبباً مشاكل".