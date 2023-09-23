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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تخصيص 20 ألف متر لإنشاء مستشفي قوص جنوب قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، عن تخصيص مساحة 20 ألف متر بجوار مركز إسعاف مدينة قوص، جنوب قنا، لإنشاء مستشفى مركزى جديد بالمدينة ، لتقديم الخدمات الطبية المميزة لأهالى المدينة والقرى التابعة لها ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

الهيئة الهندسية تتولي الإنشاءات 

وبيّن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى تنفيذ مبنى المستشفى ، وعمل التشطيبات اللازمة طبقا لإشتراطات التأمين الصحى الشامل ، المزمع تطبيقه بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن المستشفى الجديد سوف يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مركز قوص

 

 

و قالت الدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط ومنسق حياة كريمة بمديرية الصحة والسكان بقنا، إن المستشفى الجديد ، سوف يضم 200 سرير ، بالإضافة إلى الوحدات الطبية الأخرى مثل المعامل و الأشعة وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية. 

 

وأضافت أن مركز قوص سوف يشهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، لاسيما أنه يجرى حاليا إستلام وتشغيل العديد من الوحدات الصحية التى تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة .

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