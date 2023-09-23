المشي المستمر يحافظ على صحة الأوعية الدموية

الحركة هي أحد العوامل الأساسية التي تضمن الحفاظ على الأوعية الدموية في حالة جيدة.

ونصح الدكتور أفيركوف بالسيطرة على العادات السيئة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وقال الأخصائي في مقابلة إنه من المهم على وجه الخصوص الإقلاع عن التدخين، وبحسب طبيب العلوم فإن التدخين هو أهم الظروف التي لها تأثير مدمر على حالة الأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، للحفاظ على صحة الأوعية الدموية، ينصح أفيركوف بالمشي وأن يكون شخصًا نشطًا بشكل عام، وأشار الطبيب إلى أن قابلية الأشخاص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تزداد عندما يحدون من حركتهم (على سبيل المثال، خلال أشهر الشتاء)، ونصح الطبيب بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً للحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

ويمكن لأي شخص السيطرة على مرض السكري وضغط الدم، والتحرك أكثر، وتناول الطعام بشكل صحيح، وتنظيم الكولسترول"، قال أفيركوف في حديثه مع روسيسكايا غازيتا.

أيضًا، للحفاظ على حالة الأوعية الدموية الجيدة، تحتاج إلى التحكم في وزنك وضغط الدم، وعدم تعاطي الكحول.