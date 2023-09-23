صفاء أبو السعود توجه الشكر للرئيس السيسي على رعايته ذوي الهمم.. فيديو

تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود، عن مشاركتها في فعالية منتدى أطفالنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة بدار الأوبرا المصرية، مضيفة أنها شاركت في الاحتفال، لأن لديهم أشخاصا موهوبين للغاية، ولديهم صوت جميل، وهم على استعداد للقيام بالكثير من الاحتياجات، لذا فهم لطيفون وقضيت وقتًا سعيدًا معهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن اهتمام الرئيس السيسي بأصحاب الهمم إنساني للغاية، موجهًا الشكر له لمشاركته في الأعمال الخيرية ورفع شأن أصحاب الهمم.

وعن صوتها، قالت إن الله حباها بصوت معين له نغمة جميلة، مردفًا: "لقد عملت مجموعة كبيرة للغاية من الأفلام والمسلسلات والبرامج، وهي تشكل عاطفتنا وتجمعنا في جميع الأدوار، ومن القمم والشخصيات التي تصرفت ووقعت في حبهم".