5 أعراض مزعجة لمرض معوي خفي يصيب 20%

يعاني 20% من السكان من متلازمة القولون العصبي (IBS)، وفقًا لما قالتة أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا لـ MedicForum.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يربطون مرض القولون العصبي بتشنجات المعدة والحاجة الملحة للذهاب إلى المرحاض، إلا أن هناك الكثير مما يجب معرفته عن هذه الحالة.

وقالت أليسوفا: "التعب شائع جدًا ما بين 50 إلى 60 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي سيواجهون ذلك."

ولأن القولون العصبي يؤدي إلى التهاب في الجسم، فإن الأشخاص المصابين بالقولون العصبي (سواء كانوا يعرفون أنهم مصابون بالمرض أم لا) قد يعانون من الصداع النصفي.

يمكن أن يحدث الصداع النصفي، الذي يصيب حوالي 30 بالمائة من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، بسبب التغيرات في مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين الناتجة عن الالتهاب.

أولئك الذين يعانون من أعراض القولون العصبي الأكثر شيوعًا، مثل الانتفاخ والإسهال، قد يصابون بالاكتئاب والقلق.

ويؤثر الاكتئاب والقلق على حوالي 40 بالمائة من الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، وإن طبيعة العيش مع أعراض القولون العصبي على المدى الطويل وغير المتوقعة يمكن أن تسبب ضغوطًا كبيرة وعزلة وإحباطًا وتقلل بشكل كبير من جودة الحياة.

لا تعرف أبدًا ما الذي يمكنك الإفلات منه عند تناول الطعام، والخوف من عدم العثور على "علاج" أبدًا، والعزلة الاجتماعية التي تفرضها على نفسك، والاضطرار إلى تخطيط مساراتك حول المراحيض العامة، كلها أمور محبطة وتضيف ضغطًا إضافيًا على حياتك.

وتوضح الطبيبة: "على الرغم من أن زيادة مستويات الالتهاب والألم ستؤثر على كيمياء الدماغ وقدرتك على العمل بشكل طبيعي".

يمكن أن تكون مشاكل المثانة أيضًا علامة على الإصابة بمرض القولون العصبي، مثل التبول بشكل متكرر وعدم الشعور بالفراغ.

يمكن للضغط على المثانة أن يخدع الجسم ويجعله يعتقد أنها ممتلئة في حين أنها في الواقع ليست كذلك، وبالتالي الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر.

علامات القولون العصبي:

تعب

صداع نصفي

اكتئاب

قلق

التبول في كثير من الأحيان.

إذا كنت تريد معرفة مدى صحة أمعائك (أو عدم صحتها)، فيمكنك الخضوع لعدد من الإجراءات التشخيصية.