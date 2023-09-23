علامات على الشفاه تشير إلى أمراض خطيرة.. الالتهاب الرئوي أبرزها

قالت الدكتورة بيلوفا في مقابلة مع MedicForum إن التغيرات في حالة الشفاه قد تشير إلى أمراض خطيرة.

التهاب رئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى قاتلة تسبب التهابًا في الرئتين وغالبًا ما تحدث بعد مرض فيروسي (البرد أو الأنفلونزا)، ووفقا للطبيبة، فإن الالتهاب الرئوي غالبا ما يتطور لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة ويسبب لهم أشد المضاعفات.

يبدأ الالتهاب الرئوي عادة بالحمى والسعال ومشاكل في التنفس وضعف الشهية وقد يعاني الأطفال من الجفاف، والذي قد يشمل جفاف الشفاه، وقد يكون لدى المرضى الصغار أيضًا شفاه زرقاء، وتسمى أيضًا زرقة،" شاركت ألكسندرا بيلوفا.

السرطان

تشير الإحصائيات الطبية إلى أن معدل الإصابة بسرطان الفم (بما في ذلك سرطان الشفاه) قد زاد بشكل ملحوظ خلال العشرين عامًا الماضية، ويحدث سرطان الشفاه على جلد الشفاه، وغالبًا ما يوجد في الشفة السفلية، ويمكن أن يتأثر مظهره بالتعرض المفرط لأشعة الشمس والتدخين. من علامات المرض قد تكون قرحة غير قابلة للشفاء على الشفة

القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي، وفقا للأبحاث، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يعانون من مشكلة في الفم تسمى التهاب الشفة الزاوي، وتظهر بقع حمراء جافة، تُعرف أيضًا باسم النكات، في زوايا الفم وقد يبدأ الجلد بالتشقق، ومتلازمة القولون العصبي، التي تحدث فيها مثل هذه التشققات، هي مرض يصيب الجهاز الهضمي مع نوبات متكررة من الإسهال والانتفاخ والتشنجات والإمساك.

وأضافت المعالجة: "يمكن أن يحدث التهاب الشفة الزاوي أيضًا كمظهر من مظاهر نقص فيتامينات B2 أو عدوى فطرية".