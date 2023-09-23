برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويفوز بثلاثية قاتلة

فاز برشلونة على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

تقدم سيلتا فيجو بهدفين عن طريق ستراند لارسين ودوفيكاس ثم أعاد ليفاندوفسكي برشلونة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدفين قبل أن ينجح كانسيلو في قلب النتيجة لصالح برشلونة بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا متصدر ونقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

تشكيل برشلونة:



في حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو - كريستينسن - ماركو الونسو - كوندي.

الوسط: دي يونج - جوندوجان - روميو

الهجوم: جواو فيلكس - ليفاندوفسكي - فيران توريس.