رائحة الفم الكريهة تشير إلى بعض الحالات الطبية الخطيرة

على الرغم من أن تنظيف أسنانك بشكل غير صحيح يمكن أن يكون سببًا لرائحة الفم الكريهة، إلا أن هناك عددًا من الحالات الصحية الأساسية التي يجب عليك الحذر منها مع أخذ ذلك في الاعتبار، سيتحدث الطبيب عن الروائح المختلفة التي ينتجها فمك وما قد تعنيه.

أنواع محددة من الروائح يجب الانتباه إليها

رائحة الفم الكريهة

المصطلح الطبي لرائحة الفم الكريهة هو رائحة الفم الكريهة، والتي يعتقد أنها تؤثر على ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص.

يمكن أن تنتج رائحة الفم الكريهة المستمرة عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك سوء نظافة الفم، أو تسوس الأسنان، أو أمراض اللثة، أو الحالات الأساسية مثل التهابات الجهاز التنفسي أو مرض السكري، كما هو الحال في حالة الشخير، قد نقلل من أهميته، ولكن من الأفضل دائمًا التحقق منه"، تقول طبيبة الأسنان آنا خريسوفا خصيصًا لـ MedicForum.

نفس حلو

رائحة الفم الكريهة هي إحدى علامات الحماض الكيتوني الذي يمكن أن يحدث لدى مرضى السكر.

وتصف طبيبة الأسنان الرائحة بأنها مثل "حلوى الكمثرى أو مزيل طلاء الأظافر".

والتنفس الذي تفوح منه رائحة الفواكه أو الحلوى يمكن أن يشير إلى مرض السكري غير المنضبط، ويجب على أولئك الذين يعانون من ذلك الاتصال بطبيبهم العام، والأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، ويمكن أن تؤدي العدوى إلى رفع مستويات السكر في الدم.

تشمل العلامات الأخرى للحماض الكيتوني ما يلي:

الشعور بالعطش

الحاجة إلى الكتابة في كثير من الأحيان

ألم في البطن، أو شعور بالتوعك، أو غثيان

إسهال

تنفس بشكل أعمق من المعتاد

الشعور بالتعب أو النعاس أو الارتباك

عدم وضوح الرؤية.

تقول طبيبة الأسنان: "تتطور الأعراض عادةً خلال 24 ساعة، ولكنها قد تظهر قبل ذلك".

تنفس الأمونيا

تقول هارينا: "قد تكون رائحة النفس مثل الأمونيا أو البول بسبب مشاكل في الكلى أو الكبد".

يعد استنشاق الأمونيا علامة شائعة لمرض الكلى "المزمن" "الأكثر تقدمًا"، يرتبط سوء صحة الفم بزيادة الإصابة بسرطان الكبد، وعندما يتأثر الكبد بالمرض، تتراجع وظيفته بشكل مطرد."

تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى وجود خطأ ما في الكبد ما يلي:

الشعور المستمر بالتعب والضعف.

فقدان الشهية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

فقدان الرغبة الجنسية (الرغبة الجنسية)

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

حكة في الجلد

رائحة كريهة أو معدنية

يجب أن تدفعك هذه الرائحة لرؤية طبيب الأسنان، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أو المعدنية علامة على حالات صحية كامنة، مثل مشاكل الجهاز الهضمي، أو التهابات الجهاز التنفسي، أو الأعراض الناجمة عن بعض الأدوية وتوضح خارينا: "إذا لاحظت مثل هذه الرائحة، فمن الأفضل أن تكون آمنًا وتتحقق منها".