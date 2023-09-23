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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية الروسى يهاجم الغرب : "إمبراطورية أكاذيب" (فيديو)

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “إن الغرب كما قال الرئيس بوتين إمبراطورية أكاذيب وروسيا على غرار بلدان كثيرة علمت هذا مباشرة”.

 أضاف وزير الخارجية الروسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليًا عن التفاوض.

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 تابع: "في عام 1945 عندما هزمنا مع واشنطن ولندن العدو على جبهات الحرب العالمية الثانية حلفاؤنا في التحالف المناهض لهتلر أعدوا المخططات لعملية عسكرية مفاجئة ضد الاتحاد السوفيتي".

 أردف: "وبعد 4 سنوات في عام 1949 وضع الأمريكيون مخططًا لعمليات إسقاط تشمل ضربات نووية موسعة ضد الاتحاد السوفيتي، وهذه المخططات بقيت حبرًا على ورق والاتحاد السوفيتي طور منظوماته وقتها".

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