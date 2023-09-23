عاجل
أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للحكومة .. فيديو اقرأ بالوفد.. غدًا إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استمرار الاحتجاجات في غانا لليوم الثالث بسبب الأزمة الاقتصادية

محتجون غينيون
محتجون غينيون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بتجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، اليوم السبت، في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية، وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.

وتواجه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب تصاعد الدين العام، وقال روميو (24 عامًا)، وهو أحد المحتجين الذين لا يجدون عملًا ويرتدي قبعة حمراء مثل الآخرين: "لا يستطيع المواطن الغاني العادي تحمل تكاليف ثلاث وجبات مشبعة (يوميًا).. الحكومة لا تهتم".

txt

"غانا المركزي" يستفيد من التجربة المصرية في الأمن السيبراني

txt

«غانا المركزى» يستفيد من التجربة المصرية فى الأمن السيبرانى

انتهاك القانون

وقالت الشرطة، الخميس الماضي، إنها اعتقلت 49 شخصًا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات. ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد وبدا الوضع هادئًا اليوم.

وفي العام الماضي، أدت الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الأخرى إلى اشتباكات مع الشرطة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.5% هذا العام من 3.1% في عام 2022.

 

مواد متعلقة

الدول رقم 29 في إفريقيا..غانا تلغي عقوبة الإعدام

طرد أكثر من 500 بوركيني من غانا

مواجهتين ناريتين ببطولة إفريقيا للشباب..المغرب تواجه غانا

نجم منتخب غانا يعلن إعتزاله كرة القدم

مصر تسلم غانا رئاسة عمومية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

"أمل" الزمالك يواجه "أوليمبي" غانا وديا غدا

بفرمان من أوسوريو ..رديف الزمالك يواجه منتخب غانا الأولمبي وديًا

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مباراة غانا الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

الجريدة الورقية