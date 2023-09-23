حسين فهمي عن علاقة الفنان بالنقد: لا يدخل في جدال مع الناقد

كشف الفنان حسين فهمي عن علاقة الفنان بالنقد قائلا إن الفنان لا يجب أن يدخل في جدال مع الناقد، وأنه لم يستفد في أدائه من النقد الذي كتب عنه لأن النقد يكتب بشكل عام دون تفاصيل تفيد الفنان.

كشف الفنان حسين فهمي سبب عدم تحقيق حلمه في الإخراج السينمائي، مؤكدا إن ذلك يرجع إلى رغبته في إثبات نفسه كممثل بعد أن واجه انتقادات غريبة من النقاد، رغم أن على أرض الواقع أعماله ناجحة وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور، لكنه لم يكن يرد على هذه الانتقادات.

أما السبب الثاني يعود إلى أنه حصل على جوائز عدة عن أعماله ما أعطاه دافعًا للاستمرار، وأيضًا بسبب ان الموزعين والمنتجين كانوا يريدونه في التمثيل وليس الإخراج.

وكان تحدث الفنان حسين فهمي عن تعاونه مع المخرج شريف عرفة في فيلم مافيا والذي ظهر به بمشهد واحد فقط.

حيث قال إن الفنان يجب أن يكون لديه مزاج فني، ويعمل من منطلق الهواية، الأمر الذي ينعكس بدوره علي الفيلم مما يسعد المشاهد بدوره، وأن الفنان لا يجب أن يبحث عن المال فقط.

وكان قال الفنان حسين فهمي في ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب أهمية إقامة مهرجانات سينمائية مصرية، لما لها من مردود طيب على الصناعة، مؤكدًا أنه يحب السينما منذ أن كان عمره 8 سنوات، وحلم بأن يكون جزءًا من هذا العالم، الذي أنبهر به.

وحضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وعدد كبير من المهتمين بالسينما، وأدارها محمد الباسوسي رئيس المهرجان.

وأضاف الفان حسين فهمي خلال ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: قررت أن أكون مخرجًا سينمائيًا وأنا عمري 14 عامًا، ولكن دخلت كلية الحقوق، ثم سحبت أوراقي لكي ألتحق بأكاديمية الفنون.

وتابع: خلال اختبارات القبول وجه لي سؤال عن أفلام إسماعيل ياسين وانتقدتها وقولت انها تقليد للأفلام الأجنبية، وفوجئت بأن من أعضاء اللجنة نيازي مصطفى مخرج افلام إسماعيل ياسين، وخوفت وقتها من ان يتم رفضي لكن حدث العكس.

وأشار حسين فهمي إلى أنه واجه في البداية اعتراض عائلته لكنهم اقتنعوا به بعد ذلك، ثم سافر إلى بعثة للخارج وعمل في استوديو بهوليوود لكني تركت العم، وذهبت للعمل بشكل مؤقت في محل للموبيليا والاثاث.

ولفت حسين فهمي أن إدارة المحل عرضت عليه منصبا كبيرا يجعله مليونيرا في مدة قصيره، لكنه ر فض وسط دهشة الحاضرين، واخيرهم بأنه يريد أن يعمل في السينما. وبالفعل جاءته الفرصة بالعمل مع يوسف شاهين مساعد مخرج عقب عودته لمصر، ثم اتجه إلى التمثيل.

واستطرد حسين فهمي: أقول هذه القصة للشباب، لاننا في مهرجان لسينما الشباب، يجب أن تعرفوا احلامكم وتسعون إلى تحقيقها.

الفنان حسين فهمي في ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب أهمية إقامة مهرجانات سينمائية مصرية، لما لها من مردود طيب على الصناعة، مؤكدًا أنه يحب السينما منذ أن كان عمره 8 سنوات، وحلم بأن يكون جزءًا من هذا العالم، الذي أنبهر به.

وحضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وعدد كبير من المهتمين بالسينما، وأدارها محمد الباسوسي رئيس المهرجان.

وأضاف الفان حسين فهمي خلال ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: قررت أن أكون مخرجًا سينمائيًا وأنا عمري 14 عامًا، ولكن دخلت كلية الحقوق، ثم سحبت أوراقي لكي ألتحق بأكاديمية الفنون.

وتابع: خلال اختبارات القبول وجه لي سؤال عن أفلام إسماعيل ياسين وانتقدتها وقولت انها تقليد للأفلام الأجنبية، وفوجئت بأن من أعضاء اللجنة نيازي مصطفى مخرج افلام إسماعيل ياسين، وخوفت وقتها من ان يتم رفضي لكن حدث العكس.

وأشار حسين فهمي إلى أنه واجه في البداية اعتراض عائلته لكنهم اقتنعوا به بعد ذلك، ثم سافر إلى بعثة للخارج وعمل في استوديو بهوليوود لكني تركت العم، وذهبت للعمل بشكل مؤقت في محل للموبيليا والاثاث.

رفضت أكون مليونير في مدة قصيرة وسط دهشة الجميع

ولفت حسين فهمي أن إدارة المحل عرضت عليه منصبا كبيرا يجعله مليونيرا في مدة قصيره، لكنه ر فض وسط دهشة الحاضرين، واخيرهم بأنه يريد أن يعمل في السينما. وبالفعل جاءته الفرصة بالعمل مع يوسف شاهين مساعد مخرج عقب عودته لمصر، ثم اتجه إلى التمثيل.

واستطرد حسين فهمي: أقول هذه القصة للشباب، لاننا في مهرجان لسينما الشباب، يجب أن تعرفوا احلامكم وتسعون الي تحقيقها.