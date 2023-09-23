كيفية إزالة مكافي من ويندوز 11

كان McAfee واحدًا من أشهر منتجات مكافحة الفيروسات في ذلك الوقت. ومع ذلك، تختلف الأمور بشكل كبير في مجال أجهزة الكمبيوتر اليوم، حيث يُنظر إلى McAfee على أنه برنامج اختياري أكثر من كونه تطبيقًا أساسيًا.



لسوء الحظ، تواصل العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول تزويد أجهزتها ببرنامج مكافحة الفيروسات المثبت مسبقًا. إذا كنت تريد تحرير موارد النظام عن طريق إلغاء تثبيت McAfee ولكنك لا تعرف من أين تبدأ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. ستجد في هذا الدليل جميع الطرق الممكنة للتخلص من McAfee على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11.

كيفية إزالة McAfee باستخدام MCPR.exe

يمكنك استخدام أداة MCPR الرسمية لإلغاء تثبيت McAfee إذا كنت لا تريد العبث بـ Windows Terminal أو لوحة التحكم. يمكن تنزيل هذا البرنامج المجاني من موقع McAfee الرسمي ويمكنه إزالة McAfee في بضع دقائق.

قم بتحميل MCPR من الرابط الرسمي.

قم بتشغيل MCPR.exe بامتيازات المسؤول وانتظر حتى ينتهي من استخراج الملفات.

اضغط على التالي، واختر خانة الاختيار أوافق ضمن اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر على زر التالي مرة أخرى.

لقطة شاشة لملف MCPR.exe.

أدخل اختبار CAPTCHA وحدد التالي.

انقر فوق "إعادة التشغيل" بعد انتهاء MCPR من إلغاء تثبيت McAfee.

كيفية إزالة McAfee باستخدام إعدادات Windows

إذا كنت لا ترغب في تنزيل أداة أخرى لإلغاء تثبيت McAfee فقط، فيمكنك استخدام علامة التبويب "التطبيقات" في إعدادات Windows للتخلص من برنامج مكافحة الفيروسات.

انقر بزر الماوس الأيمن على قائمة "ابدأ" واختر "الإعدادات".

انتقل إلى علامة التبويب "التطبيقات" وانقر على "التطبيقات المثبتة".

انقر فوق التطبيقات المثبتة ضمن علامة التبويب التطبيقات.

قم بالتمرير لأسفل حتى تجد McAfee® Total Protection وانقر على النقاط الثلاث المجاورة لها.

لقطة شاشة توضح خطوات إلغاء تثبيت McAfee عبر الإعدادات.

اختر إلغاء التثبيت مرتين وامنح امتيازات المسؤول عندما يطلب منك Windows ذلك.

قم بتبديل خيار McAfee® Total Protection ومربع الاختيار الموجود أسفله، ثم انقر فوق الزر "إزالة" مرتين.

ستحتاج أيضًا إلى إلغاء تثبيت McAfee’s WebAdvisor إذا كنت تريد إزالة البرنامج بالكامل من نظامك.

قم بالتمرير إلى أسفل قائمة التطبيقات وحدد موقع WebAdvisor by McAfee.

انقر على النقاط الثلاث المجاورة لها، واضغط على زر إلغاء التثبيت مرتين، وامنح المسؤول حق الوصول إلى برنامج إلغاء التثبيت.

انقر على النقاط الثلاث المجاورة لـ WebAdvisor by McAfee واختر إلغاء التثبيت.

اختر لا، شكرًا، فقط قم بإلغاء تثبيته الخيار لإزالة WebAdvisor.

لقطة شاشة توضح الإجراء الخاص بإلغاء تثبيت WebAdvisor بواسطة McAfee.

أعد تشغيل النظام الخاص بك.

كيفية إزالة McAfee باستخدام لوحة التحكم

يمكنك أيضًا استخدام لوحة التحكم لإزالة McAfee. يشبه النصف الأخير من إجراء إلغاء التثبيت ما فعلناه في طريقة إعدادات Windows.