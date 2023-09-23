القومية للتأمين الاجتماعي: بعد قرارات الرئيس السيسي الحد الأدني للمعاشات 1300 جنيه

علق اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة 300 جنيه لأصحاب المعاشات، مشددًا على أن الحد الأدني للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار زيادة 300 جنيه للرئيس السيسي.

قرارات الرئيس السيسي بزيادة 300 جنيه للمعاشات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة يتم تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل، ويتم الصرف فعليا في شهر نوفمبر بقيمة 600 جنيه بأثر رجعى لشهر أكتوبر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه “حضرة المواطن”.

وأضاف أن الزيادة للمعاشات يتم خلال شهر يوليو من كل عام، ولكن الرئيس السيسي قرر زيادة مبكرة لحماية المواطن من غلاء المعيشة ، حيث إن الرئيس السيسي قرر زيادة 300 جنيه في شهر إبريل وبعد 6 أشهر قرر زيادة 300 أخري وسيتم صرفهم في شهر نوفمبر المقبل ولكن ننتظر القانون التنفيذ ويتم الصرف في شهر نوفمبر.

ونوه بأن الحد الأدنى في المرتبات يختلف بالمعاشات؛ لأن المعاش يتبع نظام الاشتراك وكلما زادت مدة الاشتراك زاد المعاش للشخص.