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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يتأخر أمام سيلتا فيجو في الشوط الأول

برشلونة ضد سيلتا
برشلونة ضد سيلتا فيجو

يتأخر برشلونة أمام نظيره سيلتا فيجو بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

أحرز ستراند لارسين لاعب سيلتا فيجو هدف التقدم لفريقه ضد برشلونة في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف على البرسا.
 

تشكيل برشلونة:


في حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: جواو كانسيلو - كريستينسن - ماركو الونسو - كوندي.
الوسط: دي يونج - جوندوجان - روميو
الهجوم: جواو فيلكس - ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويملك برشلونة 13 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 15 نقطة ، فيما يقع سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ويملك 4 نقاط.
 

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