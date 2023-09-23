برشلونة يتأخر أمام سيلتا فيجو في الشوط الأول

يتأخر برشلونة أمام نظيره سيلتا فيجو بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



أحرز ستراند لارسين لاعب سيلتا فيجو هدف التقدم لفريقه ضد برشلونة في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف على البرسا.



تشكيل برشلونة:



في حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو - كريستينسن - ماركو الونسو - كوندي.

الوسط: دي يونج - جوندوجان - روميو

الهجوم: جواو فيلكس - ليفاندوفسكي - فيران توريس.



ويملك برشلونة 13 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 15 نقطة ، فيما يقع سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ويملك 4 نقاط.

