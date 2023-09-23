أوغندا: مقتل أحد زعماء المتمردين في الكونغو

أعلن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني مقتل أحد زعماء المتمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة شنها سلاح الجو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف موسيفيني في بيان، عبر البريد الالكتروني أن ميدي نكالودو، الذي ألقي باللوم عليه في سلسلة من التفجيرات في العاصمة الأوغندية، كمبالا، في عام 2021، كان من بين "عدد كبير من الإرهابيين" ، الذين قتلوا في غارة، تم تنفيذها في 16 سبتمبر، على بعد أكثر من 100 كيلومتر(62 ميلا) من الحدود الأوغندية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة قد بدأت عملياتها في غرب أوغندا في أواخر تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تفر إلى شرق الكونغو، ومن هناك بدأت تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوغندا.