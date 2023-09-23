الحبس المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات بأسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة لمحكمة جنايات أسيوط بحبس عامل 6 سنوات. بجرم الاتجار بالمواد المخدرة بجملتيها ومفرقها بقرية البصرة مركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة على فراج، وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد على بكر، وأحمد سمير غويل. .

ترجع وقائع القضية رقم 9338 لسنة 2023 جناية مركز شرطة الفتح، إلى ورود معلومات للنقيب محمد زكريا مساعد مباحث مركز شرطة الفتح، تفيد أن “سامح م.س” 34 سنة، من سكان قرية البصرة في مركز الفتح، سبق أن اتهم في 6 قضايا مختلفة، بالاتجار بالمواد المخدرة بشقيها الجملة والمفرق، مستخدماً مسكنه وشخصه مكاناً لإخفاء المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب محمد زكريا، مساعد مباحث مركز شرطة الفتح، قوة من المباحث السرية استهدفت منزل المتهم، بعد معلومات تأكدت من تواجده بمسكنه، وقامت بتفتيشه. وعثر بحوزته على 12 قطعة حشيش، و14 لفافة هيروين، و8 أمبولات بلاستيكية من مادة الشابو المخدرة، ومبلغ مالي يصل إلى 130 جنيهًا.

بمواجهة المتهم بما أدى إليه الضبط؛ واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار بها.