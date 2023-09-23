موسكو تعلن إصابة جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار بقره باغ

اصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري مع الانفصاليين الأرمن في ناجورني قره باغ، وفق ما اعلنت السبت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم رصد انتهاك لوقف إطلاق النار بمنطقة مارداكيرت. أصيب جندي في القوات المسلحة الأذربيجانية خلال تبادل للنيران".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" نقلت المواجهة العسكرية مع روسيا إلى الفضاء الخارجي وكذلك ميدان المعلومات.

وأضاف لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التطور العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الموجه ضد روسيا والصين، يولد مخاطر بؤرة توتر متفجرة جديدة.

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة. "اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث في كثيرا في الماضي، على مفترق طريق. إن كيفية تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا. ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة والانهيار النهائي للدولة.

وتابع لافروف: "آليات التعاون الدولي أنشأتها أجيال من أسلافنا"، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أخذ زمام المبادرة لعقد "قمة المستقبل" العام المقبل.

وأوضح الوزير أنه "لا يمكن ضمان نجاح هذا المسعى إلا من خلال تكوين توازن عادل لمصالح جميع البلدان الأعضاء مع احترام الطبيعة الحكومية الدولية لمنظمتنا".