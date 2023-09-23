روبوت أمني يقوم بدوريات في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير

تنفذ إدارة شرطة نيويورك (NYPD) إجراءً أمنيًا جديدًا في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير. إنها تنشر روبوتًا أمنيًا للقيام بدوريات في المبنى، وهو ما تقول السلطات إنه يهدف إلى "الحفاظ على سلامتك". نحن لا نتحدث عن آلة تشبه RoboCop أو أي روبوت يشبه الإنسان - K5، الذي صنعته شركة Knightscope ومقرها كاليفورنيا، يبدو وكأنه نسخة ضخمة من R2-D2. ومع ذلك، فإن ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي لمجموعة حقوق الخصوصية، مشروع مراقبة تكنولوجيا المراقبة، لديه وصف أقل إرضاءً لها، حيث قال لصحيفة نيويورك تايمز إنها مثل "سلة المهملات على عجلات".

يزن K5 420 رطلاً وهو مزود بأربع كاميرات يمكنها تسجيل الفيديو وليس الصوت. وكما يمكنك أن تتخيل من الصورة أعلاه، فإن الآلة أيضًا لا تأتي مع أذرع، ولم تتجاهل تمامًا محاولة العمدة إريك آدامز صنع قلب. سيقوم الروبوت بدوريات في المحطة من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا طوال فترة التشغيل التجريبي الذي سيستمر على مدى الشهرين المقبلين. لكن K5 لن تقوم بدوريات كاملة لفترة من الوقت، لأنها تقضي أول أسبوعين لها في رسم خريطة للمحطة والتجوال في المناطق الرئيسية فقط وليس المنصات.

ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت آلة شرطة نيويورك ستبث لقطات الكاميرا الخاصة بها مباشرة، وما إذا كانت سلطات إنفاذ القانون ستراقب ما تلتقطه. وقال آدامز خلال الحدث الذي قدم فيه الروبوت إنه "سيسجل فيديو يمكن مراجعته في حالة الطوارئ أو الجريمة". ومن الواضح أنه لن يستخدم تقنية التعرف على الوجه، على الرغم من أن كان يشعر بالقلق من إمكانية دمج هذه التكنولوجيا في الجهاز في النهاية. من الواضح أن K5 ليس لديه القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ الفعلية في المحطة ولا يمكنه القبض جسديًا أو لفظيًا على المشتبه بهم. والمساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها للناس في الوقت الفعلي هي توصيلهم بشخص حي للإبلاغ عن حادثة أو لطرح الأسئلة، بشرط أن يتمكنوا من الضغط على زر على الروبوت.

تقوم مدينة نيويورك بتأجير K5 مقابل حوالي 9 دولارات للساعة خلال الشهرين المقبلين. ويبدو عمدة المدينة مقتنعًا بأن هذا الأمر يستحق ما يمكن أن يفعله الروبوت، على الرغم من أنه، كما لاحظت صحيفة التايمز، أمر مؤخرًا العديد من الوكالات بتخفيض الإنفاق بنسبة 15 بالمائة. وقال "هذا أقل من الحد الأدنى للأجور". "لا يوجد استراحات في الحمام، ولا يوجد استراحات لتناول الطعام." لدى آدامز تاريخ في دعم استخدام الآلات كأدوات للشرطة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن عمدة المدينة أيضًا أن شرطة نيويورك ستحصل على روبوتين من نوع Digidog مقابل 750 ألف دولار لكل منهما لاستخدامهما في احتجاز الرهائن والمواقف الحرجة الأخرى. يعد هذا انعكاسًا تمامًا عن قرار شرطة نيويورك في عام 2021 بإلغاء عقد إيجار ما كان يُعرف آنذاك باسم Boston Dynamics 'Spot بعد مواجهة رد فعل عنيف بسبب استخدامه.