10 سنوات السجن المشدد لشخص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح بأسيوط

قضت محكمة جنايات الدائرة الحادية عشرة بأسيوط، بالحبس 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بقرية الواسطى بمركز الفتح بأسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، وأمانة السر سيد علي بكر، وأحمد سمير غويل

وقائع القضية رقم 7562 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح، تعود ورود معلومات إلى النقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد أن " محمد . ع . ع " 37 عاماً من سكان القرية الواسطي، بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد وعدة طلقات رصاص.

وأكدت التحريات التي أجراها النقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح، تحت إشراف المقدم أحمد أبو ستيت رئيس المباحث، أن المتهم حائز على كمية من المواد المخدرة اعدها وجهزها لتوزيعها على المواطنين عملاؤه باستخدام شخصه ومحل إقامته مكاناً لإخفاء المواد المخدرة المذكورة وتمكنت القوة من القبض عليه بعد محاولته الهرب فور رؤيته للقوة.

وضبط ضباط القوة بعد التفتيش علي سلاحًا ناريًا فرد، وعدة طلقات رصاصات، وكيسًا بلاستيكيًا يحتوي على 48 ورقة من الهيروين، وقطعة كبيرة من الحشيش، و675 جنيهًا.

وبمواجهته بنتائج الضبط، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي الناتج عن البيع، وسلاح ناري وذخائر لأغراض الدفاع عن النفس.