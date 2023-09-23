وزير الخارجية اليمني: نعاني من أزمة إنسانية واقتصادية بسبب الحرب الاقتصادية للحوثيين

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك اليوم السبت أن بلاده لا تشكو من العجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل تعاني من أزمة إنسانية واقتصادية مركبة زادت وطأتها خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب الاقتصادية للمليشيات الحوثية، حيث خسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب قبل ثمانية أعوام، ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار وسط عجز كثير من اليمنيين عن شراء معظم السلع الأساسية وسقوط شرائح كبيرة من السكان في براثن الفقر والجوع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال مشاركته في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.

وأشار بن مبارك إلى أن على مجموعة الـ 77 والصين أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز التغييرات المنهجية والهيكلية اللازمة لإحياء النمو العالمي المستدام، وتحقيق المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والأهداف البيئية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من مخرجات قمة هافانا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي استضافتها كوبا مؤخرا.